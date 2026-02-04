Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
|
04.02.2026 09:49:00
„Borderlands 4“: Gearbox stampft Switch-2-Version ein
Die angekündigte Switch-2-Version von „Borderlands 4“ liegt auf Eis, bestätigt Take-Two. Der Shooter hat auf anderen Plattformen mit Performance zu kämpfen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
