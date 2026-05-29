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WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
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29.05.2026 09:37:00
„Call of Duty: Modern Warfare 4“ erscheint am 23. Oktober auf Switch 2 und PC
„Call of Duty: Modern Warfare 4“ erscheint am 23. Oktober auf PS5, Xbox, PC und Nintendo Switch 2. Der Shooter zeigt eine nordkoreanische Invasion. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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