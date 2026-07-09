E & A Aktie

E & A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M77H / ISIN: AU000000EAL2

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09.07.2026 09:07:00

„College Football 27“: EA schmuggelt Mikrotransaktionen in Einzelspieler-Modus

In „College Football 27“ kann man Fortschritt in den Einzelspieler-Modi mit echtem Geld kaufen – eine Möglichkeit, die EA klammheimlich eingeschleust hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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