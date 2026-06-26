Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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26.06.2026 07:40:00
„Destiny 2“-Aus: Sony entlässt Großteil des Bungie-Teams
Sony streicht beim Studio Bungie zahlreiche Stellen und trennt sich vom Großteil des „Destiny“-Teams. Auch das „Marathon“-Team verliert Mitarbeiter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Analysen zu Sony Corp.
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