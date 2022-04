„Die Tagesschau vom Vortag sehe ich mir meistens morgens an“

Vodafone-Mitarbeiter Dirk Kamphaus, der im TV-Bereich von Vodafone im Go-To-Market-Team arbeitet, spricht im Interview über seine tägliche Arbeit, zeit- und ortsunabhängiges Fernsehen, sein privates TV-Setup und seinen bevorzugten Serien-Charakter sowie die TV-Highlights auf GigaTV im Mai. Neben den Filmen ‚Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse‘, ‚Scream 5‘ und ‚King Richard‘ gehört im Mai auch die Serie ‚Treadstone‘ zum Abrufangebot auf GigaTV.Dirk, stell dich kurz vor. Was machst du im TV-Bereich bei Vodafone? Ich bin Gruppenleiter im Go-To-Market-Team und 41 Jahre jung. Bei Vodafone arbeite ich schon seit fast acht Jahren. Unser Team kümmert sich um die Vermarktung des TV- und Entertainment Angebots. Wir unterstützen den Vertrieb bei allen Marketing-Aktivitäten, konzipieren attraktive Promotions für unsere Kunden und verwirklichen Kooperationen mit Partnern aus der Fernseh- und Streaming-Branche. Zudem beschäftigen wir uns mit Markttrends und Marktforschung, um unsere Produktwelt stetig anhand der Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden zu optimieren. Wie sieht dein persönliches TV-Setup zu Hause aus und was bevorzugst du? Lineares Fernsehen oder Streaming? Ich bin eher klassisch aufgestellt. Zu Hause nutze ich einen großen UHD Smart-TV. Daran habe ich unseren GigaTV Kabel-Receiver angeschlossen. Ich schaue mir darüber primär lineare TV-Sender an, nutze aber auch die Streaming-Dienste über die eingebundenen Apps. Neben dem Smart-TV steht noch eine PlayStation 4 (die PlayStation 5 ist mir etwas zu groß) im Wohnzimmer und noch eine ältere Super Nintendo Konsole mit meinem Lieblingsspiel Super Mario Kart. Sehr gerne sehe ich Sport-Übertragungen, die ich mir am liebsten live anschaue. So kommen die Emotionen am besten rüber und ich kann wirklich mitfiebern. Alles andere schaue ich gerne zeitversetzt und auf Abruf. Es ist keine Seltenheit, dass ich mir die Tagesschau des Vortages morgens zum Frühstück ansehe. Wenn du in einer Serie mitspielen dürftest – welcher Charakter wärst du gerne? Am liebsten würde ich Übbe Lodbrok, Sohn von Ragna Lodbrok, aus der Serie Vikings spielen. Es war immer mein Kindheitstraum, eines Tages Entdecker zu werden. Übbe Lodbrok war einer der ersten Neuankömmlinge in Amerika – noch weit vor Christoph Kolumbus. So stellt es zumindest Netflix dar. Ansonsten finde ich die Serie Squid Game sehr unterhaltsam. Teilnehmen würde ich an den Spielen allerdings nicht, die Spielregeln sind mir doch etwas zu streng. Und ein Leben als Entdecker? Da bewege ich mich dann doch lieber in der Marktforschung, denn letztlich gibt es auch auf unserer Plattform viel Neues und Abwechslungsreiches zu entdecken. Was sind deine persönlichen drei Highlights auf Abruf aus der Vodafone Videothek für den Monat Mai? Ich habe drei eindeutige Favoriten. Das ist zum einen der Film ‚Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse‘. Dieser zauberhafte Fantasyfilm bringt alte Bekannte aus dem ‚Harry Potter‘ Universum zurück und davon bin ich persönlich ein großer Fan. Weiterhin ist der Film ‚Scream 5‘ in der Videothek verfügbar und das bedeutet Spannung und Action für uns Zuschauer, denn der maskierte Killer im Ghostface-Kostüm ist zurück. Mein dritter Favorit ist der Film ‚King Richard‘. Hier spielt Will Smith mit Oscar-reifer Leistung die Rolle des Richard Williams, der seinen zwei Töchtern Serena und Venus durch hartes Training zu sehr erfolgreichen Tennis-Spielerinnen macht. Eine klare must-see Empfehlung von mir. Das verdeckte Programm setzt ein Protokoll zur Verhaltensmodifikation ein, um Rekruten in fast übermenschliche Attentäter zu verwandeln. Das klingt doch sehr spannend, oder? Im Mai und Juni haben wir außerdem eine tolle Freischaltaktion. Alle GigaTV-Kunden können für sieben Wochen die PayTV-Sender ProSieben FUN, Sat.1 emotions und Kabel Eins CLASSICS kostenlos im Kabelnetz empfangen. Auch die Sender-Mediatheken sind freigeschaltet und können von allen TV-Kunden genutzt werden. Eine letzte Frage: Wie sieht aus deiner Sicht der TV-Markt der Zukunft aus? Der Entertainment-Konsum der Zukunft findet überall und zu jeder Zeit statt. Das bedeutet, du kannst sehen, was du willst, wann du es willst und wo du es willst. Zudem werden Premium-TV-Angebote, die beispielsweise Ton-Formate wie Dolby Atmos berücksichtigen, noch mehr in den Fokus rücken. Und es wird insbesondere bei Plattformanbietern zukünftig noch mehr um die ideale Gestaltung von Nutzeroberflächen gehen. Denn wir müssen den Verbrauchern noch mehr Orientierung im Inhalte-Dschungel geben. Dementsprechend werden sich auch die TV-Portfolios verändern. Mit unserem starken Mobilfunk- und Breitbandnetz sind wir bei Vodafone bestens aufgestellt, um solche Entwicklungen zu begleiten und aktiv voranzutreiben. Das alles ist eine spannende Reise, auf die ich mich sehr freue.