29.01.2026 08:58:00
„Dispatch“: Entwickler müssen Superhelden-Adventure für die Switch 2 entschärfen
Das Superhelden-Adventure „Dispatch“ erscheint auch für die Switch 2 – in einer eingeschränkten Version. Sexuelle Elemente mussten entschärft werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
