Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
16.05.2026 14:24:00
„Doom“ läuft jetzt auch auf Meta Ray-Ban Smart Glasses
Meta hat die Meta Ray-Ban Display für Entwickler geöffnet. Eine der ersten getesteten Apps ist eine Portierung des Spieleklassikers „Doom“.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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