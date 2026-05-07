SCI Aktie
WKN DE: 605101 / ISIN: DE0006051014
|
07.05.2026 08:55:00
„Eve Online“ wird zum „Übungsplatz“ für DeepMind-KI
Das Sci-Fi-Spiel „Eve Online“ gilt als einzigartig komplex. Google DeepMind will darin nun KI-Modelle trainieren und investiert in das Entwicklerstudio. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SCI AG
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu SCI AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|10 160,00
|2,37%
|Alphabet A (ex Google)
|338,90
|-0,07%
|Alphabet C (ex Google)
|336,55
|0,03%
|SCI AG
|19,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.