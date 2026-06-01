Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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01.06.2026 07:49:00
„Fable“ auf Februar 2027 verschoben: Xbox weicht „GTA 6“ aus
Xbox verschiebt „Fable“ von Herbst 2026 auf Februar 2027. Microsoft begründet das auch mit dem Release von „GTA 6“.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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