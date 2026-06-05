„FIFA World Cup“: Erstes FIFA-Spiel nach EA-Aus kommt von Netflix

Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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05.06.2026 08:32:00
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Das erste FIFA-Spiel seit dem Bruch mit EA heißt „FIFA World Cup: Launch Edition“ und läuft auf Netflix. FIFA-Präsident Infantino schwärmt in höchsten Tönen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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