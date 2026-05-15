Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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15.05.2026 12:09:00
„Fragnesia“: Nächste Rechteausweitungslücke im Linux-Kernel
Microsoft warnt vor einem weiteren Variante der CopyFail-Lücke namens „Fragnesia“ im Linux-Kernel. Sie verschafft root-Rechte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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