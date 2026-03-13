ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
|
13.03.2026 12:34:00
„Freitag auf dem Sofa rechnet man nicht unbedingt mit einer Zero-Day-Lücke"
Eine Studentin hat die massive SharePoint-Sicherheitslücke 2025 entdeckt. Im c't-Podcast „They Talk Tech“ spricht sie erstmals öffentlich darüber.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!