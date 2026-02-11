KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
11.02.2026 07:05:00
„Geht definitiv nicht um Hunde“: Kritik an KI-Funktion für die Ring-Kameras
Ring-Kameras können automatisch nach verlorenen Hunden suchen, dank KI. Eine Werbung für „Search Party“ beim Super Bowl sorgt nun für Kritik an der „Dystopie“.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
