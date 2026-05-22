Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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22.05.2026 09:45:00
„Gemini built in“: Google bietet Referenzdesigns für Smart-Home-Geräte an
Google will Gemini im Smart Home ausbauen. Mit neuen Referenzdesigns für Lautsprecher und Kameras sollen Fremdanbieter eigene Produkte schneller entwickeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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