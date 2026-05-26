Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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26.05.2026 11:44:00
„Genauen Standort beschränken“: Was Apples Mobilfunksicherheitsfunktion kann
Mit iPhone 16e, 17e und Air hat Apple mit den eigenen C1- und C1X-Modems neue Datenschutzfeatures eingeführt. Das steckt dahinter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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