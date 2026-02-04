Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|
04.02.2026 09:12:00
„GTA 6“ ist laut Take-Two weiter auf November-Kurs
Erstmal keine weitere Release-Verschiebung: „GTA 6“ soll laut Take-Two dieses Mal wirklich im November erscheinen. Eine Datenträger-Version ist geplant. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
