„GTA 6“ kein Einzelgänger: Alle Playstation-Spiele ab 2028 nur noch per Download

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WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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01.07.2026 16:09:00
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Sony stellt absehbar die Produktion von Blu-ray-Discs für Playstation-Spiele ein. Titel erscheinen ab 2028 nur noch digital.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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