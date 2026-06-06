Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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06.06.2026 08:50:00
„Guild Wars 3“ für PC und Playstation 5 angekündigt
ArenaNet hat „Guild Wars 3“ angekündigt. Das Spiel erscheint für PC und bringt die MMORPG-Reihe erstmals auch auf eine Heimkonsole.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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