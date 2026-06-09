Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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09.06.2026 09:34:00
„Halo: Campaign Evolved“ erscheint am 28. Juli auf Xbox, PC und Playstation 5
Das Remake von „Halo: Combat Evolved“ erscheint am 28. Juli für Xbox, PC und Playstation 5. Käufer der Premium-Edition können ab 23. Juli spielen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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