Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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09.06.2026 09:34:00

„Halo: Campaign Evolved“ erscheint am 28. Juli auf Xbox, PC und Playstation 5

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