„Heart of Joy“ auf Schnee und Eis am Polarkreis. Technologischer Weitsprung im neuen BMW i3: Die Limousine der Neuen Klasse beim fahrdynamischen Feinschliff in Arjeplog.
+++ Letzte Härtetests vor Design-Premiere des zweiten Modells der Neuen Klasse am 18. März 2026 +++ BMW typische Fahrfreude auf völlig neuem Level mit Heart of Joy und BMW Dynamic Performance Control +++ eDrive der sechsten Generation +++ BMW Group Wintertestgelände in Schweden mit idealen Möglichkeiten für Erprobung und Optimierung von Antrieb und Fahrwerk +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
