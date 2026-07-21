Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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21.07.2026 07:03:00
„Höchste Entschädigungssumme“: Anthropic zahlt an Autoren Milliardenstrafe
Fürs KI-Training hat Anthropic urheberrechtswidrige Buchsammlungen benutzt. Dafür wird jetzt eine Milliardenstrafe fällig – um eine höhere Summe zu vermeiden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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