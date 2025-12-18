Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634
|
18.12.2025 14:20:00
„Horizon“-Abklatsch: Sony und Tencent einigen sich wegen „Light of Motiram“
Der chinesische Publisher Tencent hat mit „Light of Motiram“ einen offensichtlichen „Horizon“-Klon beworben. Nach einer Klage von Sony gibt es nun eine Einigung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tencent Holdings Ltdmehr Nachrichten
|
21.11.25
|Ubisoft-Aktie höher: Starke Bilanz, Tencent-Deal und strategische Neuausrichtung im Blick (finanzen.at)
|
12.11.25
|Ausblick: Tencent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Tencent legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.09.25
|Tencent starts bond sale as China tech groups race to fund AI growth (Financial Times)
|
16.09.25
|Tencent starts bond sale as China tech groups race to fund AI growth (Financial Times)
|
12.08.25
|Ausblick: Tencent gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Tencent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)