„Ich bin ein großer Fan des linearen Fernsehens - dort entdecke ich viel Neues“

Vodafone-Mitarbeiter Can Tirpan, Senior Produktmanager für Video-on-Demand, spricht im Interview über seinen Aufgabenbereich, einen typischen Fernsehabend, vergessene Serien sowie über die GigaTV-Highlights für den Monat Juni. Zu diesen gehören im Abrufangebot neben ‚Gangsta Gang‘, ‚Jackass Forever‘ und ‚Tod auf dem Nil‘ auch die neue Staffel der Kult-Krimiserie ‚Law & Order‘.Can, du bist Senior Produktmanager für den Video-on-Demand Bereich bei Vodafone. Was bedeutet das konkret und wo liegt dein Aufgabenbereich?Auf dreieinhalb Jahre bei Kabel Deutschland folgten für mich sieben Jahren bei Vodafone. Ich habe in dieser Zeit unter anderem die Videothek mit viel Herzblut betreut und kümmere mich jetzt intensiv um unser umfangreiches Mediatheken-Angebot. Ich wähle in enger Abstimmung mit unseren Partnern die Serien-Highlights aus und unterstütze unser Go-to-Market-Team bei der Vermarktung und Kunden-Kommunikation. Zudem helfe ich, den linearen Vodafone TV Channel mit Inhalten zu befüllen, damit unsere Kunden dort interessante Trailer oder Behind the scenes Aufnahmen sehen können.Wie sieht ein typischer Fernsehabend bei dir aus?Bei einem typischen Fernsehabend schaue ich mir mit meinen Kindern meistens einen Film auf Abruf an. Außerdem bin ich ein großer Fan des linearen Fernsehens und schaue mir primär Sportsendungen an – am liebsten Fußball oder Basketball.In welchem Film wärst du gerne der Hauptdarsteller gewesen?Batman. Mit meinem heutigen Job bin ich sehr zufrieden, aber Bösewichte in Gotham City zu bekämpfen, würde mir sicherlich auch große Freude bereiten.Welche Highlights auf Abruf aus der Vodafone Videothek kannst du uns für den Monat Juni empfehlen?Als Film für die ganze Familie kann ich ‚Die Gangster Gang‘ empfehlen. Meine Kinder und ich fiebern dem Film bereits entgegen. Außerdem ist Amerikas verrücktestes Stuntteam mit ‚Jackass Forever‘ wieder zurück. Mein dritter Tipp ist die Neuverfilmung von ‚Tod auf dem Nil‘. In diesem glamourösen Abenteuer übernimmt der Privatdetektiv Hercule Poirot die Ermittlungen in einem spannenden Kriminalfall. Der Film ist auf GigaTV schon seit Mai verfügbar. Wer ihn bislang noch nicht gesehen hat, sollte dies im Juni unbedingt nachholen.Hast du noch einen Geheimtipp für uns aus dem Bereich der GigaTV Highlights?Diesen Monat dreht sich bei den GigaTV-Highlights alles um den World Oceans Day am 8. Juni 2022. Die Ozeane, als größtes Ökosystem des Planeten, liefern neben einer unglaublichen Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten auch die Hälfte des Sauerstoffbedarfs der Erde und regulieren das globale Klima. National Geographic WILD widmet sich dem Thema mit zahlreichen packenden Dokumentationen. Das ist großes Kino mit Lerneffekt!Die Dreharbeiten zu welcher Serie sollten deiner Meinung nach wieder aufgenommen werden?Tatsächlich würde ich vor Freude an die Decke springen, wenn die US-amerikanische Serie ‚Bored to Death‘ eine Fortsetzung erhalten würde. Zudem freue ich mich auf die Kultserie ‚Law & Order‘, die nach zwölfjähriger Pause mit neuen Folgen auf den Bildschirm zurückkehrt. Die 21. Staffel kann man sich immer dienstags auf dem Pay-TV Sender 13th Street angucken.Und noch ein Tipp: Im Juni führen wir unsere PayTV-Freischaltaktion, die wir im letzten Monat gestartet haben, fort. Alle GigaTV-Kunden können für sieben Wochen die PayTV-Sender ProSieben FUN, Sat.1 emotions und Kabel Eins CLASSICS kostenlos im Kabelnetz empfangen. Auch die Sender-Mediatheken sind freigeschaltet und können von allen TV-Kunden genutzt werden.Auch im Juni könne alle GigaTV-Kunden für sieben Wochen die PayTV-Sender ProSiebenFun, Sat. 1 emotions und Kabel Eins CLASSICS kostenlos empfangen.Eine letzte Frage: Können deiner Meinung nach Streaming und lineares Fernsehen nebeneinander existieren?Streaming und lineares Fernsehen ergänzen sich prima. Bei Streaming-Angeboten schaue ich letztlich immer das Gleiche. Im linearen Fernsehen entdecke ich dagegen viele neue und interessante Filme, Serien oder Sender. Beim Zappen bleibe ich häufig bei kulturellen Sendungen hängen. Bei den Streaming-Angeboten gehe ich bei meiner Auswahl eher überlegt und zielgerichtet vor.Der Beitrag „Ich bin ein großer Fan des linearen Fernsehens – dort entdecke ich viel Neues“ erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.