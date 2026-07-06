Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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06.07.2026 12:30:00
„iPhone Ultra“: Nutzt Apple einen Verkaufsansatz wie beim iPhone X?
Einem oft gut informierten Analysten zufolge orientiert sich Apple beim „iPhone Ultra“ am Playbook für das iPhone X. Anfangs ist mit Ausverkäufen zu rechnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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