KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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31.07.2026 16:30:00
„Katastrophal teuer“: KI ließ bei Amazon Projekt-Kosten aus dem Ruder laufen
Kostenkontrolle beim KI-Einsatz stellt so manches Unternehmen vor Probleme. Ein Bericht zeigt, wo das bei Amazon in die Hose ging.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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