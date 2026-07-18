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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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18.07.2026 18:05:00
„Lass sie gefälligst in Ruhe, du Mistvieh!“ - 40 Jahre „Aliens - Die Rückkehr“
1986 gelingt James Cameron das Kunststück, dem Kultfilm „Alien“ eine Fortsetzung zu geben, die ebenbürtig und zugleich eigenständig ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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