Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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28.05.2026 06:30:00
„Lex SpaceX“? Nasdaq ändert Indexregeln für Musks Börsengang
Die Nasdaq ändert Indexregeln für Mega-IPOs. Wer einen Nasdaq-100-ETF hält, wird somit voraussichtlich am 7. Juli automatisch SpaceX-Aktionär. Eine Analyse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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