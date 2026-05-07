Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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07.05.2026 21:45:00
„Macht süchtig”: Meta Platforms akzeptiert Urteil nicht
Grob fahrlässig hat Meta Online-Dienste designt, Kinder wurden süchtig und krank. Meta will nicht haften. Der Prozess sei falsch gelaufen, das Urteil aufzuhebenWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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