Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
05.02.2026 08:51:00
„Made in Europe“: Volkswagen und Stellantis schlagen Label für E-Autos vor
Volkswagen und Stellantis fordern unter dem Label „Made in Europe“ Fördergelder für die europäische Autoindustrie und eine Lockerung von EU-Klimaregeln. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
