Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
|
08.07.2026 12:46:00
„Mario Kart Tour“: Nintendo macht Handy-Rennspiel komplett unspielbar
Nintendo beendet den Service für „Mario Kart Tour“ am 30. September. Danach ist das Handy-Rennspiel komplett unspielbar, eine Offline-Version ist nicht geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nintendo Co. Ltd.
|
06.07.26
|Akku-Regeln: EU-Aus für ursprüngliche Switch-Konsolen 2027 (dpa-AFX)
|
19.06.26
|AI is turning Nintendo and Sony products into accidental luxury goods (Financial Times)
|
09.06.26
|Nintendo-Aktie im Blick: Millionenstrafe in Frankreich wegen Switch-Problemen (dpa-AFX)
|
13.05.26
|Nintendo needs Super Mario once again (Financial Times)
|
11.05.26
|Nintendo-Aktie trotz Rekordumsatz tiefrot: Schwacher Ausblick und steigende Speicherchipkosten belasten (finanzen.at)
|
08.05.26
|Preissprung bei Switch 2 treibt Nintendo-Aktie an (finanzen.at)
|
08.05.26
|Nachfrage nach Switch-2-Konsole treibt Nintendo an (dpa-AFX)
|
07.05.26
|Ausblick: Nintendo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nintendo Co. Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nintendo Co. Ltd.
|38,05
|-1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.