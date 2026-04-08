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American Overseas Group Aktie

American Overseas Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JRTV / ISIN: BMG546241123

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08.04.2026 17:55:00

„Memflation“: Günstigeres RAM gibt es erst wieder ab 2028, meint Gartner

Chiphersteller verdienen prächtig, aber superteure Speicherchips werden die Nachfrage nach Hardware außerhalb der KI „bis 2028 vernichten oder verzögern“. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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