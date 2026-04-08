American Overseas Group Aktie
WKN DE: A1JRTV / ISIN: BMG546241123
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08.04.2026 17:55:00
„Memflation“: Günstigeres RAM gibt es erst wieder ab 2028, meint Gartner
Chiphersteller verdienen prächtig, aber superteure Speicherchips werden die Nachfrage nach Hardware außerhalb der KI „bis 2028 vernichten oder verzögern“. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Gartner Inc.
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07.04.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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07.04.26
|Börse New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
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03.04.26
|S&P 500-Wert Gartner-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gartner von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
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27.03.26
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26.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verliert letztendlich (finanzen.at)
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26.03.26
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26.03.26
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24.03.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
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