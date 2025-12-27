MongoDB Aktie
WKN DE: A2DYB1 / ISIN: US60937P1066
|
27.12.2025 11:49:00
„MongoBleed“: Exploit für kritische Lücke in MongoDB erleichtert Angriffe
Wer für eine MongoDB-Instanz verantwortlich ist, kann sich nicht zurücklehnen: Ein Exploit für eine schwerwiegende Lücke macht Upgrades jetzt noch dringender.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
