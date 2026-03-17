Garmin Aktie

Garmin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324

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17.03.2026 15:35:00

„Okay Garmin, Nachricht senden“ - WhatsApp nun auch auf Smartwatches von Garmin

WhatsApp ist nun für Smartwatches von Garmin verfügbar. Es ist damit der erste und einzige verfügbare Drittanbieter-Messenger.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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