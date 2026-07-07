„Passt für mich nicht zusammen“: Ist Debatte um Telefon-AU nur Ablenkung?

AU Aktie
WKN DE: A0JC07 / ISIN: SE0001293721
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07.07.2026 06:37:00
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Das Aus der Telefon-AU sorgt für volle Praxen. Im Interview sieht MEDI-Chef Norbert Smetak darin einen Widerspruch zu den geplanten Reformen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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