Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
11.03.2026 11:01:00
„Pokémon Pokopia“: Nintendo-Kurs steigt nach erfolgreichem Release
„Pokémon Pokopia“ wird für Nintendo ein Überraschungs-Hit: Der Aktienkurs steigt nach dem Release. Die physische Edition ist offenbar besonders begehrt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Nintendo Co. Ltd.
04.02.26
|Nintendo-Aktie verliert kräftig: Starke Zahlen treffen auf Kostenrisiken bei Halbleitern (finanzen.at)
04.02.26
|MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Nintendo brechen ein (Dow Jones)
03.02.26
|Super Nintendo — the Japanese gaming company that became a global giant (Financial Times)
02.02.26
|Ausblick: Nintendo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
23.01.26
|Switch 2 dominiert US-Markt - Nintendo-Aktie klettert, Preisdebatte entflammt (finanzen.at)
19.01.26
|Erste Schätzungen: Nintendo legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
18.11.25
|Nintendo borrows from Apple’s product playbook (Financial Times)
04.11.25
|Nintendo-Aktie dennoch schwächer: Starke Nachfrage nach Switch-2 macht Nintendo zuversichtlich (dpa-AFX)
Analysen zu Nintendo Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Nintendo Co. Ltd.
|54,92
|7,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.