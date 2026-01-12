BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
12.01.2026 13:03:00
„Pwn My Ride“-Lücke: BMW liefert Patch für bestimmte Fahrzeuge
Eine schwere AirPlay-Sicherheitslücke fixt BMW für Operating System 8.5 und 9. Bei anderen setzt man auf Bluetooth-PINs – und hält sein System für gut isoliert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
