KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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08.07.2026 22:02:00
„Rechtswidrige“ Mediennutzung: Nigeria untersucht große Tech- und KI-Unternehmen
Techkonzerne wie Meta, Alphabet und X sind aufgrund von Vorwürfen wettbewerbswidriger Praktiken ins Visier der nigerianischen Wettbewerbshüter geraten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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