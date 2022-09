„Rethink the future“: nachhaltige und wirtschaftliche Oberflächenbehandlungen für Aluminium

Sind Ihre aktuellen Aluminiumprozesse zukunftsfähig? Diese Frage stellt Henkel Adhesive Technologies den Besuchern der Messe ALUMINIUM in Düsseldorf vom 27. bis 29. September 2022 an Stand F03 in Halle 7a. Im Fokus des Portfolios an Oberflächenbehandlungen stehen qualitativ hochwertige und leistungsstarke Lösungen, die den CO2-Fußabdruck sowie den Wasser- und Energieverbrauch langfristig reduzieren.