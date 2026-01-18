Bayerische Motoren Werke Aktie

WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

18.01.2026 22:09:27

„Roar Before the 24“: BMW M Motorsport Teams bereiten sich auf den ersten Höhepunkt der Saison 2026 vor.

+++ BMW M Team WRT sammelt mit beiden BMW M Hybrid V8 wertvolle Erfahrungen für die Rennpremiere in der IMSA-GTP-Klasse +++ Erster Auftritt des weiterentwickelten BMW M Hybrid V8 im ikonischen BMW M Motorsport Inception Design +++ Paul Miller Racing und Turner Motorsport greifen mit dem BMW M4 GT3 EVO in den GTD-Klassen an +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh

