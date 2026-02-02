Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
02.02.2026 09:32:00
„Sand in Motion“-Wärmespeicher speichert Energie effizient und senkt Kosten
Energie aus erneuerbaren Energien lässt sich in einem Wärmesandspeicher speichern. Besonders effektiv soll das ein Speicher mit zirkulierendem Sand können. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
