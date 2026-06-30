Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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30.06.2026 13:23:00
„Schlechteste App, die ich genutzt habe“: Openclaws Android-App verärgert Nutzer
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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29.06.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
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29.06.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag fester (finanzen.at)
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29.06.26
|MÄRKTE USA/Fest - Alphabet zum Debüt im Dow-Jones-Index sehr fest (Dow Jones)
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29.06.26
|Freundlicher Handel: Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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29.06.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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28.06.26
|Google caps Meta’s Gemini use as AI demand strains capacity (Financial Times)
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25.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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22.06.26
|MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Alphabet zieht Nasdaq nach unten (Dow Jones)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
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|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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|Alphabet C (ex Google)
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Der heimische Aktienmarkt legt am Dienstag zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. An den US-Börsen dürften Gewinne zu sehen sein. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.