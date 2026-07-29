Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
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29.07.2026 08:58:00
„Sehr wenige werden das tun“: Logitech hält nicht viel von Wechselakku in Mäusen
Ab 2027 schreibt die EU Wechselakkus vor. Logitech baut sie nur in Mäuse für Europa ein – der Gaming-Chef hält den Nutzen für gering.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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