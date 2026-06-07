Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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07.06.2026 20:08:00

„Senua“: Ninja Theory stellt neues „Hellblade“-Spiel für Xbox und PS5 vor

Ninja Theory hat beim Xbox Games Showcase „Senua“ gezeigt, einen Nachfolger im Hellblade-Universum. Das Spiel erscheint 2027 – auch auf der Playstation 5.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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