Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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03.06.2026 11:21:00
„Staatsoper für alle“ bis 2030 gesichert: BMW und Staatsoper Unter den Linden verlängern ihre Partnerschaft um weitere drei Jahre. Jubiläumsausgabe 2027 erstmals mit Ballettübertragung.
Die Staatsoper Unter den Linden und ihr langjähriger Hauptpartner BMW setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort: Die Partnerschaft für „Staatsoper für alle“ wurde um weitere drei Jahre verlängert. Damit bleibt das traditionsreiche Open Air-Format auch über das Jubiläumsjahr hinaus bis mindestens 2030 fester Bestandteil des Berliner Kulturkalenders.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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