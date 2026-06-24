FUCHS Aktie

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WKN DE: A3E5D5 / ISIN: DE000A3E5D56

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24.06.2026 14:00:00

„Star Fox“ angespielt: Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss

Ein neues Spiel der legendären „Star Fox“-Reihe ist aktuell auf keinem Radar zu finden. Aber das aufwendige Remake für die Switch 2 ist nicht zu verachten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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