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WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
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07.05.2026 09:40:00
„Star Fox“ kehrt zurück: Nintendo kündigt Remake für Switch 2 an
Nach fast einem Jahrzehnt ohne neuen Serienteil bringt Nintendo die Weltraumreihe um Fox McCloud mit moderner Technik zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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