KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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16.07.2026 08:25:00
„Star Wars“-Schöpfer George Lucas verteidigt KI-Einsatz in Filmen
George Lucas hält KI für Fortschritt, der nicht aufzuhalten ist. Man könne genauso gut das Auto verschmähen, um noch mit Pferd und Kutsche zu fahren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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