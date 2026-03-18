DLC Holdings Aktie
WKN DE: A2JN47 / ISIN: CA2558841086
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18.03.2026 09:59:00
„Starfield“: PS5-Version, DLC und kostenloses Update angekündigt
Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel „Starfield“ kommt bald auf die Playstation 5. Bestehende Spieler können sich auf einen DLC und ein größeres Gratis-Update freuen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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