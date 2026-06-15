Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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15.06.2026 08:29:00
„Super Mario Bros.“ für 3 Millionen US-Dollar versteigert
Eine versiegelte NES-Kopie von „Super Mario Bros.“ aus dem Jahr 1985 hat bei Heritage Auctions 3 Millionen US-Dollar erzielt – Rekord für ein Spiel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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