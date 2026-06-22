Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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22.06.2026 12:06:00
„The Boroughs“: Netflix setzt Serie der Duffer-Brüder ab
Netflix setzt „The Boroughs“ nach einer Staffel offenbar ab. Die neue Serie der „Stranger Things“-Macher endet damit vorzeitig. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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